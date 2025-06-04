Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фото с Рубио около дверного проема.

По словам главы Офиса украинского президента, они "обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны".

Также Ермак вновь заявил, что нужны дополнительные санкции против РФ, потому что Украина согласна на прекращение огня, а Россия против.

Напомним, накануне Ермак в Вашингтоне встретился со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине.

А на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом Ермак заявил, что "россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь".

"Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам", – сказал глава Офиса президента.

О том, что именно такими будут основные тезисы Ермака во время визита в Вашингтон, мы писали в отдельном материале.