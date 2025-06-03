Глава Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны "обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле".

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

Глава ОП на встрече заявил, что "россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь".

"Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам", – сказал Ермак.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак находится с визитом в США. Основная его задача - убедить Белый дом в том, что Россия своими условиями меморандума срывает мирные переговоры, а потому нужно на нее надавить через ужесточение санкций, а также продолжить военную помощь Украине.

О том, что именно такими будут основные тезисы Ермака во время визита в Вашингтон, мы писали в отдельном материале.

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