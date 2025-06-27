Вчера страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций. Венгрия и Словакия заблокировали его, требуя изменить план Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ.

Об этом сообщает DW.

Напомним, этот план предусматривает отказ от газа и нефти из России до 2027 года.

Обе страны ранее не смогли заблокировать этот план на уровне Евросоюза. Но теперь требуют обсудить его с ними, а пока отказываются поддерживать новые санкции против РФ.

В частности, венгры и словаки выступают против запрета на импорт российского газа, доля которого в той же Венгрии до сих пор составляет 19%.

При этом еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия не даст странам ЕС компенсаций за отказ от российского газа.

Также вчера саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины. Венгрия отказалась подписаться под ним.

В заявлении шла речь о двух основных вещах.

Первая - начало официальных переговоров с Киевом по вступлению в Евросоюз. То есть, теперь эти переговоры не начнутся, пока Будапешт не отменит вето.

Также заблокирована и общая финансовая поддержка Украины со стороны ЕС, пишет "Радио Свобода".

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС, если страна продолжит отклоняться от общего направления блока.