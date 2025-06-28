Украина намерена вводить санкции против стран, которые больше других покупают российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот", - заявил министр.

Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств.

Сибига добавил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему приносят России значительные доходы и поступают на европейские рынки.

Отметим, что крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, а также Турция. Кроме того опосредованно российская нефть продается и в Европе через переработку в третьих странах или поставки теневым флотом.

Ранее стало известно, что Украина будет синхронизировать свои санкции против России с западными. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Также президент Украины заявил о намерении усилить санкций для украинцев, помогающих России.

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