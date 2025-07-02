Несколько банков и лично Илюмжинов. Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов
Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов. Запреты сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.
Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.
Снятие произошло в рамках отмены санкции против Сирии, так как Илюмжинов и банки обвинялись в поддержке режима Башара Асада.
Из санкционного списка исчезли:
- принадлежащий Илюмжинову банк "Русский финансовый альянс";
- "Темпбанк";
- иранский "Мир Бизнес Банк";
- "РФК-Банк";
- "Промсырьемпорт";
- "Рособоронэкспорт";
- "Глобальные концепции групп";
- Global Vision Group;
- "СТГ Логистик";
- "Маритайм Ассистанс" и другие.
Напомним, накануне Минфин США временно разрешил транзакции с российскими банками, связанными с гражданской ядерной энергетикой. Речь идет, в частности, о "Газпромбанке".
Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессант выступает против новых антироссийских санкций.
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