Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов. Запреты сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Снятие произошло в рамках отмены санкции против Сирии, так как Илюмжинов и банки обвинялись в поддержке режима Башара Асада.

Из санкционного списка исчезли:

принадлежащий Илюмжинову банк "Русский финансовый альянс";

"Темпбанк";

иранский "Мир Бизнес Банк";

"РФК-Банк";

"Промсырьемпорт";

"Рособоронэкспорт";

"Глобальные концепции групп";

Global Vision Group;

"СТГ Логистик";

"Маритайм Ассистанс" и другие.

Напомним, накануне Минфин США временно разрешил транзакции с российскими банками, связанными с гражданской ядерной энергетикой. Речь идет, в частности, о "Газпромбанке".

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессант выступает против новых антироссийских санкций.

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