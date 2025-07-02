Дональд Трамп. Фото: facebook.com/WhiteHouse/

Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов. Запреты сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Снятие произошло в рамках отмены санкции против Сирии, так как Илюмжинов и банки обвинялись в поддержке режима Башара Асада.

Из санкционного списка исчезли:

  • принадлежащий Илюмжинову банк "Русский финансовый альянс";
  • "Темпбанк";
  • иранский "Мир Бизнес Банк";
  • "РФК-Банк";
  • "Промсырьемпорт";
  • "Рособоронэкспорт";
  • "Глобальные концепции групп";
  • Global Vision Group;
  • "СТГ Логистик";
  • "Маритайм Ассистанс" и другие.

Напомним, накануне Минфин США временно разрешил транзакции с российскими банками, связанными с гражданской ядерной энергетикой. Речь идет, в частности, о "Газпромбанке".

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессант выступает против новых антироссийских санкций.

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