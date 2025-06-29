Соединенные Штаты сняли антироссийские санкции, касающиеся АЭС "Пакш" в Венгрии, которую достраивает Росатом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, эти ограничения были введены при предыдущей администрации президента США Джо Байдена, которая, как выразился Сийярто, "рассматривала Венгрию как врага".

Он отметил, что введенные тогда меры фактически блокировали продолжение строительства и ставили под угрозу долгосрочную энергетическую безопасность страны.

"К счастью, с января в Белом доме находится президент, который рассматривает Венгрию как друга. В этом духе американское правительство и отменило санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш"", - заявил Сийярто.

Ранее западные СМИ писали, что законопроект о санкциях против России равносилен началу торговой войны почти со всем остальным миром, "отрезав нос Америке назло российскому президенту Владимиру Путину".

Напомним, американский министр финансов Скотт Бессент выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России.