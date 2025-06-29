Законопроект о санкциях против России равносилен началу торговой войны почти со всем остальным миром, "отрезав нос Америке назло президенту России Владимиру Путину".

Об этом написал колумнист Washington Post Джим Джерати.

По его словам, законопроект сенатора Линдси Грэма налагает 500-процентный тариф на любую страну, которая "сознательно продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенные в Российской Федерации".

Такая норма "по сути положит конец торговле США с любой из этих стран".

"Первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже началась. Но Индия покупает вторую по величине долю, а Турция, этот часто трудный союзник по НАТО, и Европейский союз делят третье место", - пишет Джерати.

Более того, "импорт в ЕС российского ископаемого топлива в 2024 году составил около 23 миллиардов долларов, что выше, чем более 19 миллиардов долларов финансовой помощи, которую он предоставил Украине".

"Да, европейцы в прошлом году положили в карман России больше денег, чем на поддержку Украины", - резюмирует автор.

По его мнению, для США "фактическое прекращение торговли с Европой было бы жестким и саморазрушительным".

"Помимо Европы, российский уголь покупают Южная Корея и Тайвань; Япония и Южная Корея покупают российский сжиженный природный газ. Бразилия является третьим по величине покупателем российских нефтепродуктов", - напоминает колумнист и добавляет, что и сами Штаты покупают российское ядерное топливо.

"Принятие законопроекта Грэма будет равносильно введению 500-процентных тарифов практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну против остального мира - у них нет огромного аппетита к еще одной", - добавляет журналист.

Напомним, министр финансов Скотт Бессент выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России.