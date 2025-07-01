Министерство финансов США снова временно разрешило определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой.

Генеральная лицензия №115B позволяет такие операции до 19 декабря 2025 года.

Речь идет, в частности, о "Газпромбанке", "ВЭБ.РФ", "Сбербанке", "ВТБ", "Альфа-банке", "Росбанке", "Совкомбанке" и других, а также о Центробанке России и структурах, которые на 50% или более контролируются перечисленными учреждениями.

Под “связанными с гражданской ядерной энергетикой” понимаются операции, направленные исключительно на поддержку или обслуживание проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

Отметим, что это не первый такой шаг. Аналогичное распоряжение было издано еще при предыдущем президенте США Джо Байдене. Оно касалось "Газпромбанка" и действовало до 30 июня - то есть вчерашнего дня. А теперь было по сути продлено.

Ранее Венгрия сообщила, что США сняли часть антироссийских санкций, чтобы Росатом мог достроить АЭС "Пакш". В МИД Венгрии заявили, что введенные тогда меры ставили под угрозу долгосрочную энергетическую безопасность страны.