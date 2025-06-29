Президент США Дональд Трамп готов снять экономические ограничения с Тегерана.

Фрагмент интервью с соответствующим заявлением публикуют политические телеграм-каналы.

"Наши санкции сейчас действуют. Если они смогут быть мирными и продемонстрировать нам, что больше не собираются вредить, я сниму санкции", – сказал американский лидер.

Напомним, Трамп остановил ослабление санкций против Ирана после заявления аятоллы о победе Тегерана в войне с Израилем.

"Почему так называемый верховный лидер аятолла Али Хаменеи, руководитель раздираемой войной страны Иран, так откровенно и глупо заявляет, что выиграл войну с Израилем, хотя сам прекрасно знает, что это ложь, это не так? Как человек глубокой веры он не должен лгать. Его страна была разрушена, три его злонамеренных ядерных объекта уничтожены, и я точно знал, где он укрывался, но не позволил Израилю или Вооружённым силам США – безусловно, самым великим и мощным в мире – ликвидировать его. Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и ему даже не нужно говорить: "Спасибо, президент Трамп!" – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее в Иране признали серьезный ущерб своим ядерным объектам после ударов Израиля и США.