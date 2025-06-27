Удары Израиля и США нанесли "обширный и серьезный" ущерб ядерным объектам Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Так он прокомментировал принятие законопроекта, который приостановит сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сообщает CNN.

"Я должен сказать, что ущерб обширен и серьезен, но решение о том, приедут ли инспекторы МАГАТЭ и будут ли они полностью проинформированы, должно быть принято в соответствии с законом парламента", - заявил Аракчи.

О том же сообщил и представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Наши ядерные объекты серьезно повреждены, это точно", - заявил он телеканалу Al Jazeera.

Также CNN публикует подробности обсуждений в Белом доме дальнейшей линии в отношении Ирана.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассказали, что было выдвинуто несколько предложений. Они предварительные и развиваются с одним последовательным не подлежащим обсуждению пунктом: нулевое обогащение иранского урана.

Среди обсуждаемых условий, о которых ранее не сообщалось, есть предполагаемые инвестиции в размере 20-30 млрд долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях, сообщили CNN представители администрации Трампа.

Один из чиновников уточнил, что деньги не будут поступать из США, а от их арабских партнеров.

"США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства", – заявил изданию представитель администрации Трампа.

Согласно проекту, предоставленному CNN, другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 млрд долларов, которые в настоящее время находятся на счетах в иностранных банках и которые ему запрещено свободно использовать.

Напомним, Трамп и его соратники заявляют, что ядерные объекты Ирана уничтожены. В Европе же полагают, что свои запасы обогащённого урана Тегеран сохранил.