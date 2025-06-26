Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что удары США разрушили некоторые ключевые ядерные объекты Ирана.

Об этом сообщает ВВС.

Издание пишет, что в заявлении Рэтклиффа, назначенного президентом США Дональдом Трампом, говорится, что информация ЦРУ включает "новые разведданные из исторически надежного и точного источника/метода о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их придется восстанавливать в течение нескольких лет".

"Массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами", – сказано в сообщении.

При этом он подчеркнул, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников.

Напомним, ранее разведка Пентагона не подтверждала полное разрушение объектов, но после критики Трампа согласилась с его версией, что объекты уничтожены.

Иранские власти также отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.