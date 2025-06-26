В ЦРУ заявили, что удары США разрушили некоторые ключевые ядерные объекты Ирана
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что удары США разрушили некоторые ключевые ядерные объекты Ирана.
Об этом сообщает ВВС.
Издание пишет, что в заявлении Рэтклиффа, назначенного президентом США Дональдом Трампом, говорится, что информация ЦРУ включает "новые разведданные из исторически надежного и точного источника/метода о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их придется восстанавливать в течение нескольких лет".
"Массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами", – сказано в сообщении.
При этом он подчеркнул, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников.
Напомним, ранее разведка Пентагона не подтверждала полное разрушение объектов, но после критики Трампа согласилась с его версией, что объекты уничтожены.
Иранские власти также отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.