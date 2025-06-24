Иран не откажется от ядерной программы. Речь о скором вхождении в ядерный клуб не идет, но исламская республика уже стоит на его пороге.

Об продолжении работы над ядерной программой заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Al-Araby al-Jadeed.

По его словам, после 12-дневной войны с Израилем Тегеран стал еще решительнее.

"Мы вложили в эти технологии слишком многое. Ученые гибли, народ терпел санкции, нам навязали войну. Никто в Иране не откажется от этой программы. Она всегда была под контролем МАГАТЭ", – сказал Аракчи.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на доклад разведки, удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь отбросили её развитие на месяцы.

В то же время в Белом доме сегодня назвали "откровенной ложью" и попыткой дискредитировать Трампа выводы о том, что удары по Ирану не уничтожили ядерную программу страны.

Ранее CNN со ссылкой на разведку сообщил, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь отсрочили её развитие на месяцы.

Согласно информации CNN, в отчетах американской разведки говорится, что запас обогащенного урана не был уничтожен и что некоторые центрифуги остались целыми.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана. В то же время в Тегеране отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканалы MSNBC и CNN за то, что они подвергают сомнению его утверждения о полном уничтожении иранских ядерных объектов. Он назвал CNN "мразями" и "дерьмом".