Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что места пробития от ударов США в Натанзе располагаются в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в агентстве.

Также сообщается, что инспекторы МАГАТЭ во время конфликта находились в Иране и готовы возобновить проверки запасов ядерных материалов "как можно скорее".

Уточняется, что их интересует более 400 килограммов урана, которые они в последний раз инспектировали за несколько дней до начала израильских авиаударов 13 июня.

МАГАТЭ готово проинспектировать уран в любой момент, но не знает, где он находится.

Напомним, иранские власти отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.

Ранее сообщалось, что американские военные специально не били по зданиям с ядерными реакторами в Исфахане.

Тем временем Трамп раскритиковал два телеканала в США за сомнения в уничтожении ядерных объектов Ирана.