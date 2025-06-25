Президент США Дональд Трамп сообщил о визите израильских спецагентов на ядерный объект в иранском Фордо после американского удара. По его словам, израильтяне "обнаружили, что он полностью уничтожен".

Заявление прозвучало на полях саммита НАТО, который сейчас проходит в Гааге.

"Это было полное уничтожение, и вы ещё увидите это. Израиль готовит доклад, в котором говорится о полном уничтожении. И вы знаете, их люди были там (на ядерном объекте Фордо) после удара, и они говорят, что это было полное уничтожение", - рассказал глава Белого дома.

Также он сравнил удары США по Ирану с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

"Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но это по сути нечто подобное, что положило конец той войне. А это положило конец этой войне", - считает президент США.

Ранее Трамп опубликовал кадры бомбардировки Ирана под песню "Bomb Iran" ("Бомбить Иран") американской группы Vince Vance & The Valiants. В тексте песни раздаются призывы "превратить Иран в парковку" и "взорвать его ядерной бомбой".

Напомним, по данным американской разведки, просочившимся в СМИ, пока нет доказательств, что ядерные объекты Ирана были уничтожены.