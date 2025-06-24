Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Каани, которого Тель-Авив объявил убитым, сегодня появился на праздновании "победы над Израилем" в столице республики.

Кадры с Каани публикует турецкое издание TRHaber.

Подразделение "Аль-Кудс" было создано КСИР для проведения спецопераций за пределами страны. После того, как 3 января 2020 года генерал Касем Сулеймани был убит в результате воздушного удара американского беспилотника возле международного аэропорта Багдада, аятолла Али Хаменеи назначил Исмаила Каани командующим силами "Аль-Кудс".

Напомним, Тегеран заявил о победе над Израилем, после чего местные СМИ опубликовали кадры народного ликования на улицах.

Совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна "вынудила противника признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке".

Власти призвали граждан выйти на улицы и отпраздновать "победу над Израилем". Массовые мероприятия уже проходят на площади Революции в Тегеране.

В свою очередь Израиль считает, что последует новая фаза конфликта с Ираном.

"Мы отбросили иранскую ядерную и ракетную программы на годы назад. Но мы должны оставаться бдительными", – заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир.