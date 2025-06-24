Воздушное пространство Ирана открыто для прибытия международных рейсов в Тегеран и вылетов из столицы республики "при наличии предварительного разрешения".

Об этом сообщает круглосуточный сервис наблюдения за авиасообщением Flightradar24.

Согласно карте полётов, первые самолёты уже появились над территорией Ирана.

При этом в Израиле готовятся к новому этапу военного противостояния с исламской республикой.

Кампания против Ирана "не завершена", впереди её новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

"Мы отбросили иранскую ядерную и ракетную программы на годы назад. Но мы должны оставаться бдительными", – сообщил генерал в ходе краткого интервью журналистам.

Напомним, после обоюдной остановки боевых действий президент США Дональд Трамп призвал Израиль придерживаться перемирия с Ираном.

"Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Верните своих пилотов домой немедленно!" – написал американский лидер в соцсети.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль атаковал Иран во время перемирия .