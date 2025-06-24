Тегеран возобновил приём авиарейсов. Иллюстративное фото – wallpapercrafter.com

Воздушное пространство Ирана открыто для прибытия международных рейсов в Тегеран и вылетов из столицы республики "при наличии предварительного разрешения".

Об этом сообщает круглосуточный сервис наблюдения за авиасообщением Flightradar24.

Согласно карте полётов, первые самолёты уже появились над территорией Ирана.

Снимок заголовка на flightradar24.com

При этом в Израиле готовятся к новому этапу военного противостояния с исламской республикой.

Кампания против Ирана "не завершена", впереди её новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

"Мы отбросили иранскую ядерную и ракетную программы на годы назад. Но мы должны оставаться бдительными", – сообщил генерал в ходе краткого интервью журналистам.

Напомним, после обоюдной остановки боевых действий президент США Дональд Трамп призвал Израиль придерживаться перемирия с Ираном.

"Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Верните своих пилотов домой немедленно!" – написал американский лидер в соцсети.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль атаковал Иран во время перемирия .

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