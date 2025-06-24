Исламская Республика Иран объявила о своей победе над Израилем.

Об это сообщает местное информационное агентство Fars, управляемое Корпусом стражей исламской революции республики.

Совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна "вынудила противника признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке".

Власти призвали граждан выйти на улицы и отпраздновать "победу над Израилем". Массовые мероприятия уже проходят на площади Революции в Тегеране.

Напомним, израильский премьер Биньямин Нетаньяху также объявил о победе своей страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

"<...> Я хочу поздравить обе страны – Израиль и Иран – с выдержкой, мужеством и разумом, позволившими положить конец тому, что можно назвать "12-ДНЕВНАЯ ВОЙНА". Это была война, которая могла продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток – но этого не произошло и не произойдёт! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединённые Штаты Америки, и ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ ВЕСЬ МИР!", – написал глава Белого дома в сецсети.

Как мы сообщали, Израиль официально подтвердил перемирие с Ираном.