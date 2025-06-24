Анализируем итоги 1217-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в направлении Купянска - в районе Радковки и Голубовки на правобережье Оскола.

Судя по карте Deep State, до северных окраин Купянска от позиций, где закрепились подразделения РФ, осталось чуть более трех километров.

Также россияне продвинулись в районе Боровой - по линии Новомихайловки (захвачена) и Грековки. Это почти 9-километровый по длине участок фронта.

Также есть ряд продвижений к югу от Константиновки - по линии Романовка-Леонидовка-Нелиповка, и под Новоторецким.

Российское минобороны при этом заявло о захвате Дылеевки к северу от Торецка. Украина этого не подтверждала, по карте Deep State село находится в серой зоне.

Российские паблики пишут, что на западном фланге наступления под Константиновкой продолжаются бои в Новоторецком и начат штурм села Разино, а также с трех сторон - Новоэкономического, которое является "воротами" в Мирноград.

К юго-западу от Покровска сложилась "очень тяжелая ситуация" в районе Удачного и Новосергеевки, пишет украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, россияне расширяют серую зону на юге Удачного, Новосергеевка же захвачена. Российские паблики также пишут о продвижении на юге Удачного.

Сегодня РФ нанесла масштабный удар по Днепропетровской области. Эпицентр прилетов - Днепр и Самар (бывший Новомосковск). Погибли на данный момент 15 человек, более 170 получили ранения.

Удар наносился баллистическими ракетами. Судя по публикуемым видео и заявлениям властей, как минимум часть прилетов пришлась на район вокзала в Днепре, а также на других участках железнодорожных путей.

На одном из видео, где показывают поврежденный взрывной волной поезд Одесса-Запорожье, автор говорит, что "метрах в 100 эпицентр взрыва - там завод" (в пабликах предположили, что это может быть вагоноремонтный завод, чьи сооружения примыкают к железнодорожным путям, как на видео).

При этом пострадала и масса других объектов - помимо поезда и раненых пассажиров, есть много повреждений у зданий. Также несколько человек погибли в Самаре - куда ударили там, не уточняется.

Чего ждать от саммита НАТО

Сегодня в Гааге начался саммит Североатлантического альянса, куда приехал и Зеленский.

Правда, в отличие от предыдущих таких же саммитов, украинского президента на этот раз не пригласили на официальные мероприятия - против этого выступают США. В то же время Зеленский, как пишут СМИ, может присутствовать на менее формальном ужине лидеров стран Альянса.

Главный вопрос - будет ли там Дональд Трамп и встретится ли он на этот раз с украинским президентом. И не повторится ли ситуация с недавним саммитом G7, откуда хозяин Белого дома уехал досрочно, отменив общение с Зеленским.

Но в этот раз все указывает на более высокую вероятность встречи.

"Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться", - сказал Зеленский накануне в интервью Sky News.

Затем и сам Трамп, комментируя возможность встречи с Зеленским в Гааге, сказал: "Да, вероятно, я с ним увижусь". На вопрос, что он скажет Зеленскому, глава Белого дома ответил: "Я скажу: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать".

Наиболее очевидная тема для разговора - ход переговоров с Россией и новый их раунд. Переговоры, если не брать во внимание обмены пленными, сейчас находятся на стадии "чтения" проектов меморандумов, которыми обменялись Киев и Москва.

Их основные положения противоречат друг другу и являются набором взаимоисключающих требований. При этом не исключено, что США попытаются из обеих версий совместить некий третий вариант, который станет базой для обсуждений (на такую возможность уже намекал Келлог). Но неизвестно, насколько и Киев, и Москва готовы такой "гибрид" принять - и будет ли этим заниматься Трамп.

Судя по публичной риторике Зеленского, его задача сейчас - убедить Трампа усилить давление на РФ, введя вторичные санкции, а также одобрить новые поставки оружия Киеву, в первую очередь систем ПВО (пусть даже за плату). Доказывая ему, что переговоры зашли в тупик по вине России, которая отказывается от компромиссов - в отличие от Украины, которая согласилась на безоговорочное перемирие и в дальнейшем - на фактическую потерю территорий за линией фронта.

Москва при этом всячески поддерживает переговорный процесс, но выставляет ряд условий как по прекращению огня, так и по урегулированию в целом (в Киеве их называют ультимативными и неприемлемыми). И, в случае их невыполнения, сигнализирует, что готова продолжать войну.

Видимо, Зеленский попытается, исходя из этого, убедить Трампа, что у Москвы менее конструктивная позиция, чем у Киева. И склонить его к ужесточению позиции в отношении РФ.

Правда, таков был план и накануне встречи с украинским президентом на G7, от которой Трамп уклонился. И пока нет сведений о том, что президент США изменил свою позицию против дальнейшей помощи Украине, и за деэскалацию США с Россией.

Оба предложения Зеленского (санкции + поставки оружия) ломают прежнюю стратегию Трампа на этом направлении. При этом нет никаких гарантий, что это прекратит войну. Скорее наоборот - она снова перейдет в разряд потенциального прямого конфликта России с Западом, предотвратить который обещал Трамп.

Сам Трамп сегодня заявил, что надеется заключить сделку с Москвой. Так он ответил на вопрос журналиста об упоминании РФ как угрозы в коммюнике стран НАТО по итогам саммита в Гааге.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин - Ред.) позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", - сказал президент США.

Трамп имел в виду телефонный разговор с Путиным 14 июня, когда стороны обсудили ирано-израильский конфликт, и Путин предложил выступить посредником для его урегулирования.

Что касается самого саммита НАТО, то, как уже говорилось, центральной его темой станет впервые не Украина, а повышение расходов стран блока на оборону. Как пишет The New York Times, расходы требует повысить Трамп, "однако он не объясняет зачем".

Издание пишет, что на саммите обсудят сдерживание Ирана, однако много внимания уделят и России. Проблема России вызывает неловкость, "поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента с его явно двусмысленными отношениями с Москвой".

Генсек альянса Рютте не сомневается, что расходы нужно повысить для сдерживания милитаризованной РФ. Он недавно сказал британцам, что либо они тратят средства по требованию НАТО, "чтобы сохранить наши общества в безопасности", либо им придется "научиться говорить по-русски".

На саммите должны были принять новую стратегию НАТО в отношении России, призванную заменить подход конца 1990-х годов, когда альянс рассматривал Россию как потенциального партнера. Но ее отменили по настоянию Вашингтона, чтобы избежать конфликта с Трампом, который не хочет ужесточать политику против РФ. Также отменена сессия Совета НАТО–Украина на уровне лидеров.

Газета отмечает, что значительно сократилась роль Зеленского по сравнению с недавними саммитами, где его борьба с Россией была в центре внимания.

Проект коммюнике, если союзники согласятся на него, связывает необходимость увеличения военных расходов с войной в Украине, сказал один из чиновников. Но в нем не упоминается обещание НАТО о возможном членстве Украины и Грузии, как это было в предыдущих коммюнике саммита.

Цель генсека НАТО Рютте — обеспечить, чтобы встреча продемонстрировала единство и обеспечила выполнение призыва Трампа увеличить расходы. Рютте получил согласие альянса на трату 5% национального дохода стран на оборону, а 3,5% — на основные военные нужды для удовлетворения требований НАТО. Это большой скачок по сравнению с целью в 2%, установленной в 2014 году и теперь считающейся недостаточной в условиях милитаризации России.

Кроме того, союзники будут стремиться тратить еще 1,5% национального дохода на военные нужды, такие как улучшение дорог и мостов, улучшение неотложной медицинской помощи и улучшение гражданской подготовки к войне. Крайний срок достижения этой цели еще не установлен и может варьироваться (ранее сообщалось, что его хотят перенести на 2035 год).

Bloomberg в преддверии саммита пишет, что НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет. И вследствие избрания Трампа президентом США может развалиться.

"Сейчас на НАТО обрушились сразу четыре кризиса: безопасности — из-за конфликта в Украине, подготовки — из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов — из-за поворота США к Азии, кризис доверия, усугубленный действиями Трампа", — сказано в материале профессора Хэла Брендса.

По его словам, тревога в альянсе усилилась после речи Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая сопровождалась резким охлаждением отношений Вашингтона с европейскими союзниками.

Как отмечает автор, НАТО уже сталкивалось с расколами из-за кризиса вокруг Суэцкого канала, войны в Ираке и отказа Франции от участия в военном командовании. Однако сегодняшняя ситуация опаснее других приближает НАТО к распаду за всю 75-летнюю историю организации.

При этом Брендс считает, что Трамп может разрушить альянс без формального выхода из него США - достаточно разрушить доверие, сократить присутствие американцев в Европе и подорвать стратегическую связность.

Однако остается и другой вариант развития событий: переформатирование НАТО на новых условиях с наращиванием европейцами оборонных расходов, сохранением ядерного щита и военной логистики США, а также переосмыслением задач альянса в XXI веке.

Перемирие на Ближнем Востоке

Вчера Иран сделал ракетный залп по американской авиабазе в Катаре, что стало официальным ответом на удар США по иранским ядерным объектам.

При этом удар был очевидным образом "договорным".

Во-первых, многие СМИ написали, а позже это подтвердил и Трамп, что Иран заранее предупредил о месте и времени удара. США заявляют, что никакого ущерба он не нанес, и все ракеты были сбиты (кроме одной, которая упала в пустыне).

Во-вторых, сразу после "удара возмездия" Трамп заявил, что инцидент исчерпан, и войну надо заканчивать. Он сообщил, что сегодня с утра между Израилем и Ираном должно установиться перемирие.

Правда, уже после этого заявления, ночью Израиль еще наносил удары по Ирану, а утром Тегеран обстрелял израильские города. После этого перемирие вступило в силу с 7 утра по киевскому времени, что подтвердили все стороны. Но затем произошёл инцидент: Израиль зафиксировал пуск ракеты со стороны Ирана и сбил её. Обвинив Тегеран в нарушении перемирия, Израиль поднял самолёты и начал атаку на Иран, нанеся удар.

В дело вмешался Трамп, который резко раскритиковал атаку Израиля и призвал её прекратить. Он допустил, что Тегеран сделал запуск по ошибке.

Президент США сказал, что особенно недоволен Израилем, потому что они атаковали Иран утром большим количеством бомб - уже после объявленого перемирия.

"Согласен, они нарушили, но Израиль также нарушил. Как только мы заключили соглашение, они вышли и сбросили такое количество бомб, которого я раньше не видел. Я недоволен Израилем. Знаете, когда я говорю, ладно, теперь у вас есть 12 часов, вы не идете в первый час и не сбрасываете все, что у вас есть на них. Я недоволен этим. Я также недоволен Ираном. Но я действительно недоволен тем, что Израиль сегодня утром сделал. Потому что одна ракета, которая не приземлилась, которую, возможно, ошибочно выпустили, не приземлилась", - заявил Трамп. И добавил, что ему "придётся успокоить" Израиль.

То есть, очевидно, что Трамп выбрал путь деэскалации войны, которую начал Израиль.

И, за исключением утреннего инцидента, в целом режим прекращения огня соблюдается. Обе страны уже заявили о своей победе.

И, хотя перемирие ещё может сорваться в любой момент, сам факт того, что Трамп его инициировал говорит уже о многом.

Разберем причины такого решения и его последствия.

Формально, Трамп и Израиль выполнили требование Тегерана, которое он выставлял с самого начала войны – возвращение к переговорам по ядерной сделке только после прекращения огня. При том, что основная цель – свержение режима в Иране, в ходе войны Израилем достигнута не была. Также как и не прозвучало четкого согласия Тегерана принять американские условия ядерной сделки.

Однако, США и Нетаньяху заявляют, что итог все ж таки для них победный, потому что они уничтожили ядерную программу Ирана и нанесли существенный урон его ракетной программе и ВПК.

Насколько велик урон и действительно ли Иран потерял возможность производить ядерное оружие (если он вообще такую возможность ранее имел) – главная загадка итогов нынешней войны, от которой зависит и вывод – добились ли результата Израиль и США.

Конечно, в истории этой еще рано ставить точку, даже если перемирие будет соблюдаться. Теперь, по идее, должны возобновиться переговоры по ядерной сделке. А они снова могут зайти в тупик. Более того, если Иран смог сохранить возможности по производству ядерного оружия, то он постарается воспользоваться передышкой, чтоб закончить работы над ним. Также перемирие он сможет использовать для восстановления своих систем ПВО и ракетной программы (и в этом плане исламской республике нынешнее перемирие выгодно, так как дает время залечить нанесенные раны и восстановить свой военный потенциал). И в таких условиях большой вопрос как поступит Израиль, если увидит, что переговоры затягиваются, а Тегеран укрепляет свои силы.

Поэтому ключевой момент – удастся ли договориться по сделке. Если нет, то война может возобновиться в любой момент.

Однако, один вывод из объявленного перемирия и из того, как это преподносил Трамп (фактически уровняв в своих оценках и американского союзника Израиль, и Иран, которому он ещё накануне грозил свержением власти) уже можно сделать – президент США не хочет ввязываться в войну.

По данным СМИ, он изначально был против удара Израиля по Ирану, надеясь на переговоры. Однако, впечатленный ошеломляющими успехами израильтян в первые дни операции, он четко стал на их сторону. Но уже после недели боев стало понятно, что надежды на быстрый крах режима аятолл не сбылись. Иранская власть удержала ситуацию в стране под контролем и, более того, сохранила способность наносить регулярные удары по Израилю. Таким образом, израильтяне втягивались в изнурительную войну без понятной стратегии победы, но с большими рисками истощиться раньше, чем Иран (особенно, если б тому начал активно помогать Китай и Пакистан).

И, в такой ситуации, перед Трампом стоял выбор из двух вариантов – либо вступать в войну всей силой американской армии (причем, опять же, без гарантий быстрой победы). Либо вести дело к завершению войны.

На первый путь его активно толкала группа "неоконсерваторов" вроде сенатора Грэма, которые во войне Израиля и Ирана увидели уникальный шанс обратить Трампа в свою веру, побудив вновь использовать американские войска по всему миру и вообще жестко давить всех врагов – будь то Китай, Россия, Северная Корея или Иран.

За второй путь выступала значительная часть окружения Трампа, которая была против втягивания Америки в новые конфликты, в виду огромного количества экономических и внутриполитических проблем в США, которые война резко усугубит.

Трамп, по итогу, выбрал последний путь, хотя, чтоб иметь возможность объявить о своей победе, нанес перед этим удар по иранским ядерным объектам, заявив об их уничтожении.

И уже вечером в понедельник, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз (который носил, впрочем, откровенно демонстрационно-имитационный характер), вступил в переговоры с Ираном, договорившись о завершении боевых действий.

Выбор Трампом пути к деэскалации показывает, что он все ж таки своей изначальной стратегии не поменял. И по-прежнему считает, что Америка не должна втягиваться в войны, которые ее могут добить и экономически, и геополитически.

Объявленное перемирие (если оно удержится) - позитивная новость для всего мира, так как полноценное втягивание США в войну против Ирана, при любом ее исходе, могло бы привести к очень тяжелым последствиям (подробнее об этом мы писали здесь). Вплоть до угрозы ядерного конфликта, с учетом намеков Медведева на возможность передачи Ирану боеголовок отдельными странами.

Другой вопрос, что игра еще далеко не завершена. И, как писалось выше, перемирие может сорваться в любой момент, как и переговоры по сделке. И Трампа еще неоднократно попытаются втянуть в конфликт.

Что касается влияния на Украину, то перемирие позволит Трампу вновь сосредоточиться на теме завершения войны. Хотя, безусловно, ситуация между Израилем и Ираном и между Россией и Украиной очень сильно отличается.

В войне на Ближнем востоке США имели огромные рычаги влияния как раз на ту страну, которая владела инициативой. То есть – на Израиль. Да и на Иран у Вашингтона были прямые рычаги силового воздействия в виде угрозы бомбардировок.

В войне в Украине у США есть сильные рычаги воздействия на Киев, которые он уже использовал, чтоб убедить украинскую власть согласиться на прекращение огня по линии фронта. Но на безусловное перемирие не соглашается Россия, на которую у США рычагов влияния меньше даже чем на Иран. Потому что бомбить РФ – это риск ядерной войны. Можно "бомбить" санкциями, к чему Трампа активно призывают Грэм и Ко. Но, во-первых, это не гарантирует результата. Во-вторых, если они действительно будут иметь сильное влияние на РФ, то Кремль может пойти на эскалацию вплоть до угрозы применения "ядерки". Надавить же на Киев, чтоб тот согласился с выставляемыми Москвой условиями, Трамп не хочет, да и, по большому счету, не может. По крайней мере, при нынешнем состоянии дел на фронте и внутри страны, которое военно-политическое руководство Украины не считает для себя безнадежным.

Однако, отказ Трампа втягиваться в конфликт с Ираном оставляет шанс на то, что он сможет все ж таки подвести ситуацию по войне в Украине к неким компромиссам, которые позволят завершить боевые действия.

Отдельный вопрос – будет ли играть Россия какую-либо значимую роль в переговорах по сделке с Ираном. Если да, это может укрепить связи Путина с Трампом и, как минимум, удержать Белый дом от ужесточения санкций и прочих мер воздействия.

В чисто военном плане ирано-израильская война, пусть даже и скоротечная, уже нанесла ущерб Украине, так как сейчас основные усилия США будут направлены на восполнение запасов ракет для ПВО Израиля, и, в целом, на укрепление противовоздушной обороны своих войск и союзников на Ближнем востоке. А это создает риск, что ракет и систем ПВО Украине могут не дать в ближайшее время даже за деньги.