Израиль все-таки атаковал Иран во время перемирия. Об этом пишут израильские паблики.

По их данным, в Израиле вернули не все истребители, как писал президент США Дональд Трамп. Руководство страны решило атаковать одну цель в Иране, несмотря на объявленное перемирие. Два взрыва прогремели к северу от Тегерана.

Израильское радио сообщает, что ЦАХАЛ атаковал иранский радар под Тегераном и больше не планирует новых ударов.

Заявлено, что это был ответ на дневной пуск одной ракеты Ираном во время перемирия. Удары наносились по окрестностям городов Баболь и Бабольсер.

Издание Axios пишет, что сегодня американский глава просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не бить по Ирану, но тот согласился только лишь сократить масштаб удара.

В то же время, Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль отменил запланированную атаку Ирана.

"Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, выполняя дружеский "самолетный салют" Ирану. Никто не пострадает, перемирие действует!" - написал президент США.

Ранее Трамп обвинил в нарушении перемирия обе стороны, но особенно жестко раскритиковал Израиль.

Напомним, Иран также запустил по Израилю одну ракету. Однако Трамп допустил, что это могло произойти случайно.