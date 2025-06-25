Разведывательный доклад об Иране нарушил триумфальные планы президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет о выводах разведки, согласно которым ядерная программа Ирана не уничтожена. Утечки из доклада вчера опубликовали NYT и CNN.

В частности, The New York Times со ссылкой на израильских чиновников написала, что Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана, которые были построены специально, чтобы ядерная программа продолжила существование в случае ударов по более крупным объектам.

По сведениям газеты, американская разведка пришла к выводу: большая часть запасов обогащенного урана Ирана была перемещена до американской бомбардировки, в ходе которой была уничтожена только незначительная часть материала.

Трамп на саммите Альянса "рассчитывал отпраздновать удары США по Ирану", "чтобы обеспечить себе место в истории как человеку, который сначала разбомбил ядерные объекты Ирана, а спустя несколько дней заключил мирное соглашение", пишет NYT.

"Однако всего через несколько часов после его прибытия произошла утечка нового доклада американской разведки, который поставил под сомнение его неоднократные утверждения о том, что удары США "полностью уничтожили" иранскую ядерную программу", - говорится в публикации.

Выводы доклада "оказались особенно подрывающими его позицию", поскольку исходили из Пентагона - ведомства, осуществившего удары.

Что касается CNN, то в своем материале телеканал приводит оценку разведывательного управления Пентагона, основанную на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США.

Источники канала утверждают, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены, потому что были вывезены с объектов до ударов, а центрифуги в основном не тронуты. При этом CNN отмечает, что анализ продолжается и оценка может измениться.

"США пока еще не имеют полной картины последствий ударов", - пишет издание.

Белый дом признал наличие такой оценки разведки. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила CNN, что это неверная оценка, а "все знают", что такие удары уничтожили бы цель.

"Эта предполагаемая оценка совершенно неверна и была засекречена как совершенно секретная, но все равно была передана CNN анонимным, ничтожным неудачником из разведывательного сообщества. Утечка этой предполагаемой оценки — явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете четырнадцать 30 000-фунтовых бомб идеально на их цели: полное уничтожение", - заявила Ливитт.

Между тем Трамп раскритиковал CNN и The New York Times, которые вчера написали о том, что ядерные объекты Ирана не уничтожены.

"Фейковые новости CNN вместе с находящейся в упадке New York Times объединились, пытаясь принизить одну из самых успешных военных операций в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены. И Times, и CNN получают шквал критики от общественности", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в документе, на который ссылались СМИ, говорилось, что военные действия лишь на несколько месяцев задержали развитие ядерной программы Ирана.

Ранее глава Пентагона заявил об уничтожении ядерной программы Ирана. В Тегеране отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов.