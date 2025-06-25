Президент США Дональд Трамп опубликовал кадры бомбардировки Ирана под песню "Bomb Iran" ("Бомбить Иран") американской кантри-поп группы из Нового Орлеана Vince Vance & The Valiants.

Ролик появился в соцсети Truth Social.

"Bomb Iran" - это кавер-версия популярного хита 1965 года "Barbara Ann" американской группы The Beach Boys, выпущенная в 1980-м.

"Пошли к мечети, бросим пару камней, скажем аятолле: "Упрячу тебя в гроб!" - поют Vince Vance & The Valiants, а под эти слова авиация на кадрах сбрасывает бомбы.

Также в полном тексте песни наряду с настойчивым рефреном "бомбить Иран" раздаются призывы "превратить Иран в парковку" и "взорвать его ядерной бомбой", показав, на что способен старый дядя Сэм - известный персонифицированный образ Соединённых Штатов Америки.

Между тем вчера конгрессмен-республиканец Бадди Картер Трампа на Нобелевскую премию мира за "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Также мы писали, что в США объявили о появлении "доктрины Трампа" - политики, которая сочетает дипломатию и точечные бомбардировки американских ВВС.