Вице-президент США Джей Ди Вэнс после американских ударов по объектам в Иране заявил о появлении международной "доктрины Трампа".

Об этом он сообщил ультраправому изданию Breitbart.

Доктрина состоит не в том, чтобы менять режимы в других странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в крайних случаях, не вовлекаясь при этом в длительные вооруженные конфликты.

"Я думаю, что доктрина Трампа станет доминирующей силой в американской внешней политике, а не только во внешней политике республиканцев. Я думаю, что люди будут очень четко понимать этот подход, определять наши интересы, пытаться использовать дипломатию, а затем использовать подавляющую военную силу, когда дипломатия терпит неудачу", - объяснил суть доктрины Вэнс.

"Мы не пытаемся изменить режим. Мы не пытаемся создать демократию. Мы не пытаемся превратить Иран в Висконсин, мы уничтожаем их ядерную программу, и как только мы это сделаем, мы уйдем", - описал Вэнс действие "доктрины Трампа" на примере ударов по Ирану.

Между тем достижение американцами цели уничтожить ядерную программу Ирана поставила под сомнение разведка США. По ее оценке, ядерная программа Ирана не уничтожена. Утечка об этом в СМИ вызвала ярость Трампа.

Также Трамп нецензурно выразился насчет Ирана и Израиля, когда те чуть не сорвали перемирие.