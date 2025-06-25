Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.

Принятый закон предполагает, что теперь инспекторы агентства не смогут проверять иранские ядерные объекты с инспекциями, устанавливать камеры наблюдения и передавать отчеты в МАГАТЭ, пока не будет обеспечена безопасность этих объектов.

"Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности", - сказал депутат журналистам.

Накануне принятия документа Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрила общий план законопроекта.

Вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не откажется от своей ядерной программы. Речь о скором вхождении в ядерный клуб не идет, но исламская республика уже стоит на его пороге.

При этом руководство США утверждает, что ядерные планы страны полностью рухнули из-за бомбежек американскими ВВС ядерных объектов, хотя данные американской разведки говорят об обратном.