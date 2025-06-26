Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал первое заявление после завершения войны с Израилем. Он заявил о победе Тегерана по итогам войны (как ранее и другие представители власти в Иране).

При этом он отметил победу не только над Израилем, но и над Соединенными Штатами.

Не упомянув об ущербе, нанесенном иранским военным и ядерным объектам, Хаменеи заявил, что "сионистский режим" практически разгромлен под ударами Исламской Республики. По словам аятоллы, вооруженные силы Ирана "смогли преодолеть многослойную оборону противника и сравнять с землей многие городские и военные районы, используя их собственные ракеты и передовое оружие".

"Американский режим вступил в войну напрямую, потому что чувствовал, что если он не вступит, то сионистский режим (так власти Ирана называют Израиль - Ред.) будет полностью уничтожен. Но он ничего не выиграл от этой войны. Здесь тоже победила Исламская Республика, а в ответ нанесла Америке суровую пощечину", - заявил Хаменеи.

По его словам, президент США Дональд Трамп "преувеличил значимость событий так, как ему это было нужно".

Напомним, Израиль также заявил о своей победе над Ираном, а американский президент - о победе США.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.