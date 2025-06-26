Председатель иранского меджлиса Мохаммад Багер Галибаф объявил о вступлении в силу закона о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

Об этом сообщает агентство ИРНА.

"Продолжение сотрудничества с агентством, которое действует как подрядчик незаконного сионистского режима, невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность наших ядерных объектов", - написал спикер в соцсети, его слова цитирует ИРНА.

Закон предусматривает приостановку доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана и вводится в ответ на недавние атаки на ядерную инфраструктуру страны и, как указано, на предвзятое поведение агентства. Теперь въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран запретят до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Иранские власти ранее неоднократно заявляли, что любая угроза в отношении ядерной программы страны приведёт к пересмотру уровня сотрудничества с международными структурами.

Напомним, парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии вчера.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не откажется от своей ядерной программы.