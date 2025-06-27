Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу над смягчением антииранских санкций после заявлений аятоллы Али Хаменеи.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Почему так называемый верховный лидер аятолла Али Хаменеи, руководитель раздираемой войной страны Иран, так откровенно и глупо заявляет, что выиграл войну с Израилем, хотя сам прекрасно знает, что это ложь, это не так? Как человек глубокой веры он не должен лгать. Его страна была разрушена, три его злонамеренных ядерных объекта уничтожены, и я точно знал, где он укрывался, но не позволил Израилю или Вооружённым силам США – безусловно, самым великим и мощным в мире – ликвидировать его. Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и ему даже не нужно говорить: "Спасибо, президент Трамп!", – написал глава Белого дома.

Трамп заявил, что после слов Хаменеи о победе Ирана он решил не ослаблять санкции для Ирана.

"В последние дни я работал над возможным снятием санкций и другими шагами, которые могли бы дать Ирану шанс на быстрое, полное и успешное восстановление – санкции действительно бьют больно! Но вместо этого я получаю заявление, полное злобы, ненависти и отвращения – и немедленно прекращаю всю работу над санкционным послаблением и другими мерами. Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе всё станет только хуже. Они всегда такие злые, враждебные и несчастные — и что это им дало? Выжженная, разбомблённая страна без будущего, с разгромленной армией, рухнувшей экономикой и смертью повсюду. У них нет надежды - и ситуация будет только ухудшаться. Я хотел бы, чтобы руководство Ирана поняло: с мёдом добьёшься гораздо большего, чем с уксусом", – сказано в публикации.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.