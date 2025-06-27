Не сказал президенту "Спасибо"! После заявлений аятоллы Трамп остановил ослабление санкций против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу над смягчением антииранских санкций после заявлений аятоллы Али Хаменеи.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"Почему так называемый верховный лидер аятолла Али Хаменеи, руководитель раздираемой войной страны Иран, так откровенно и глупо заявляет, что выиграл войну с Израилем, хотя сам прекрасно знает, что это ложь, это не так? Как человек глубокой веры он не должен лгать. Его страна была разрушена, три его злонамеренных ядерных объекта уничтожены, и я точно знал, где он укрывался, но не позволил Израилю или Вооружённым силам США – безусловно, самым великим и мощным в мире – ликвидировать его. Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и ему даже не нужно говорить: "Спасибо, президент Трамп!", – написал глава Белого дома.
Трамп заявил, что после слов Хаменеи о победе Ирана он решил не ослаблять санкции для Ирана.
"В последние дни я работал над возможным снятием санкций и другими шагами, которые могли бы дать Ирану шанс на быстрое, полное и успешное восстановление – санкции действительно бьют больно! Но вместо этого я получаю заявление, полное злобы, ненависти и отвращения – и немедленно прекращаю всю работу над санкционным послаблением и другими мерами. Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе всё станет только хуже. Они всегда такие злые, враждебные и несчастные — и что это им дало? Выжженная, разбомблённая страна без будущего, с разгромленной армией, рухнувшей экономикой и смертью повсюду. У них нет надежды - и ситуация будет только ухудшаться. Я хотел бы, чтобы руководство Ирана поняло: с мёдом добьёшься гораздо большего, чем с уксусом", – сказано в публикации.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.