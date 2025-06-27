Иран мог сохранить секретные ядерные объекты. СМИ публикуют подробности подготовки операции против Тегерана
Иран мог сохранить другие секретные ядерные объекты, которые не подверглись американским авиаударам. Об этом сообщает Politico.
"И хотя Израиль убил десятки ведущих иранских ученых и сотрудников разведки в войне, Иран, вероятно, сохраняет достаточно научных и технических талантов, чтобы создать бомбу, если захочет", - полагает издание.
Politico отмечает, что хотя администрация президента США Дональда Трампа расхваливает удары как безусловный триумф, она пока не предоставила четких доказательств, подтверждающих это.
По оценке издания, на окончательный вывод о масштабах разрушений уйдут недели или даже месяцы. Представители администрации Трампа сами подчеркивают, что пока слишком рано давать оценку ударам - "хотя именно это они и пытаются сделать".
Некоторые официальные лица, по-видимому, воздержались от заявлений, что Иран больше не может создать ядерное оружие, вместо этого сосредоточившись более конкретно на масштабах ущерба, нанесенного трем объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.
Так, глава ЦРУ Джон Рэтклифф не стал утверждать, что ядерная программа Ирана в целом разрушена. Вместо этого он сказал: "Ядерная программа Ирана серьезно пострадала".
Даже самые ярые сенаторы-республиканцы, считающие, что удары имели несомненный успех, отмечают, что неясно, удалось ли этим ударам подавить ядерные амбиции Ирана.
"Разве настоящий вопрос не в том, уничтожили ли мы их желание обладать ядерным оружием?", - заявил сенатор Линдси Грэм после брифинга в Сенате в четверг.
На фоне появляющихся в американских медиа статьях о том, что удары США и Израиля не смогли решить главную задачу - уничтожить ядерную программу Ирана, израильские и американские спецслужбы сообщили СМИ подробности подготовки операции против Ирана, исходя из которых она прошла чрезвычайно успешно.
Особо отмечается роль Трампа и премьера Биньямина Нетаньяху, которые "на пару" вводили иранцев в заблуждение.
Статья с подробностями подготовки операции вышла на страницах The Wall Street Journal.
Как пишет издание, она получила название "Красная свадьба" - в отсылке к кровавой сцене из сериала "Игра престолов". Другая часть удара называлась "Операцией Нарния", которая предусматривала одновременное убийство 9 иранских ядерных учёных прямо у них дома.
Издание отмечает "хитрость Нетаньяху".
Чтобы ввести иранцев в заблуждение, премьер объявил, что уходит в отпуск и скоро женит старшего сына Авнера. Даже его семья не знала, что свадьба будет отложена. Параллельно израильские чиновники "сливали" в прессу слухи о разногласиях между Нетаньяху и Трампом. СМИ сообщали, что США хотят дать шанс дипломатии, а Израиль - готов атаковать. 13 июня Трамп заявил журналистам, что США и Иран "близки к соглашению" и он "не хочет, чтобы Израиль вмешивался". В действительности израильские генералы уже отдавали последние приказы.
Целью обмана было создать у иранцев ощущение, что Израиль не ударит без разрешения США. Пока Вашингтон вёл переговоры, Израиль мог мобилизовать войска открыто - не теряя внезапности. Даже когда самолёты уже поднимались в воздух, Трамп опубликовал в Truth Social: "Мы остаёмся привержены дипломатическому решению ядерного вопроса с Ираном!".
120 высокопоставленных военных и разведчиков Израиля составили список из более чем 250 целей для ударов: ядерные объекты, пусковые установки, командование армии, учёные.
Кульминацией плана стало одновременное уничтожение всего военного руководства Ирана - операция "Красная свадьба". Это должно было парализовать возможный ответ и дать время израильским ВВС уничтожить ракетные установки Ирана.
Но в последний момент возникла угроза провала: командование ВВС Ирана неожиданно начало перемещаться. В израильском бункере запаниковали. Казалось, что враг догадался. Однако, к изумлению командования, иранские генералы собрались в одном месте - и это стало их приговором.
В тот же момент по домам учёных в Тегеране были нанесены удары. Девять человек погибли почти одновременно - до того как смогли скрыться.
Финалом операции стало уничтожение иранских РЛС, ЗРК и пусковых установок.
Отмечается, что "Моссад" сыграл ключевую роль в операции: его агенты месяцами перевозили в Иран детали для сотен квадрокоптеров со взрывчаткой и оружие, замаскированное под груз. Маленькие группы подбирались к позициям ПВО и ракетным базам, чтобы уничтожить их в момент атаки.
Напомним, в Иране признали серьезный ущерб своим ядерным объектам после ударов Израиля и США.