Иран мог сохранить другие секретные ядерные объекты, которые не подверглись американским авиаударам. Об этом сообщает Politico.

"И хотя Израиль убил десятки ведущих иранских ученых и сотрудников разведки в войне, Иран, вероятно, сохраняет достаточно научных и технических талантов, чтобы создать бомбу, если захочет", - полагает издание.

Politico отмечает, что хотя администрация президента США Дональда Трампа расхваливает удары как безусловный триумф, она пока не предоставила четких доказательств, подтверждающих это.

По оценке издания, на окончательный вывод о масштабах разрушений уйдут недели или даже месяцы. Представители администрации Трампа сами подчеркивают, что пока слишком рано давать оценку ударам - "хотя именно это они и пытаются сделать".

Некоторые официальные лица, по-видимому, воздержались от заявлений, что Иран больше не может создать ядерное оружие, вместо этого сосредоточившись более конкретно на масштабах ущерба, нанесенного трем объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.

Так, глава ЦРУ Джон Рэтклифф не стал утверждать, что ядерная программа Ирана в целом разрушена. Вместо этого он сказал: "Ядерная программа Ирана серьезно пострадала".

Даже самые ярые сенаторы-республиканцы, считающие, что удары имели несомненный успех, отмечают, что неясно, удалось ли этим ударам подавить ядерные амбиции Ирана.

"Разве настоящий вопрос не в том, уничтожили ли мы их желание обладать ядерным оружием?", - заявил сенатор Линдси Грэм после брифинга в Сенате в четверг.

На фоне появляющихся в американских медиа статьях о том, что удары США и Израиля не смогли решить главную задачу - уничтожить ядерную программу Ирана, израильские и американские спецслужбы сообщили СМИ подробности подготовки операции против Ирана, исходя из которых она прошла чрезвычайно успешно.

Особо отмечается роль Трампа и премьера Биньямина Нетаньяху, которые "на пару" вводили иранцев в заблуждение.

Статья с подробностями подготовки операции вышла на страницах The Wall Street Journal.

Как пишет издание, она получила название "Красная свадьба" - в отсылке к кровавой сцене из сериала "Игра престолов". Другая часть удара называлась "Операцией Нарния", которая предусматривала одновременное убийство 9 иранских ядерных учёных прямо у них дома.

Издание отмечает "хитрость Нетаньяху".

Чтобы ввести иранцев в заблуждение, премьер объявил, что уходит в отпуск и скоро женит старшего сына Авнера. Даже его семья не знала, что свадьба будет отложена. Параллельно израильские чиновники "сливали" в прессу слухи о разногласиях между Нетаньяху и Трампом. СМИ сообщали, что США хотят дать шанс дипломатии, а Израиль - готов атаковать. 13 июня Трамп заявил журналистам, что США и Иран "близки к соглашению" и он "не хочет, чтобы Израиль вмешивался". В действительности израильские генералы уже отдавали последние приказы.

Целью обмана было создать у иранцев ощущение, что Израиль не ударит без разрешения США. Пока Вашингтон вёл переговоры, Израиль мог мобилизовать войска открыто - не теряя внезапности. Даже когда самолёты уже поднимались в воздух, Трамп опубликовал в Truth Social: "Мы остаёмся привержены дипломатическому решению ядерного вопроса с Ираном!".

120 высокопоставленных военных и разведчиков Израиля составили список из более чем 250 целей для ударов: ядерные объекты, пусковые установки, командование армии, учёные.

Кульминацией плана стало одновременное уничтожение всего военного руководства Ирана - операция "Красная свадьба". Это должно было парализовать возможный ответ и дать время израильским ВВС уничтожить ракетные установки Ирана.

Но в последний момент возникла угроза провала: командование ВВС Ирана неожиданно начало перемещаться. В израильском бункере запаниковали. Казалось, что враг догадался. Однако, к изумлению командования, иранские генералы собрались в одном месте - и это стало их приговором.

В тот же момент по домам учёных в Тегеране были нанесены удары. Девять человек погибли почти одновременно - до того как смогли скрыться.

Финалом операции стало уничтожение иранских РЛС, ЗРК и пусковых установок.

Отмечается, что "Моссад" сыграл ключевую роль в операции: его агенты месяцами перевозили в Иран детали для сотен квадрокоптеров со взрывчаткой и оружие, замаскированное под груз. Маленькие группы подбирались к позициям ПВО и ракетным базам, чтобы уничтожить их в момент атаки.

Напомним, в Иране признали серьезный ущерб своим ядерным объектам после ударов Израиля и США.