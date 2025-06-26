Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в утечке информации из доклада Пентагона о незначительном результате американских бомбардировок ядерных объектов Ирана.

"Это демократы слили информацию об идеальном полёте к ядерным объектам Ирана. Они должны быть привлечены к ответственности!" – написал он в Truth.

Ранее Трамп призвал телекомпанию CNN уволить автора материала, в котором была дана скептическая оценка результатов удара по ядерным объектам Ирана разведкой США.

Напомним, оценку разведки опубликовали газета The New York Times и сайт CNN. Разведка пришла к выводу, что ядерная программа Ирана не была уничтожена бомбардировками американских ВВС.