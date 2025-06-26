Утечка данных продолжает возмущать Трампа. Фото: yclients.com

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в утечке информации из доклада Пентагона о незначительном результате американских бомбардировок ядерных объектов Ирана.

"Это демократы слили информацию об идеальном полёте к ядерным объектам Ирана. Они должны быть привлечены к ответственности!" – написал он в Truth.

Ранее Трамп призвал телекомпанию CNN уволить автора материала, в котором была дана скептическая оценка результатов удара по ядерным объектам Ирана разведкой США. 

Напомним, оценку разведки опубликовали газета The New York Times и сайт CNN. Разведка пришла к выводу, что ядерная программа Ирана не  была уничтожена бомбардировками американских ВВС. 

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