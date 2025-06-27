Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может потребовать у Ирана не только прекратить производство урана, но и передать все существующие запасы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном.

"Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать", – сообщил Трамп.

Он добавил, что США будут готовы вновь применить военную силу против Тегерана, если выяснится, что тот сохранил возможности обогащать уран.

"Я бы без колебаний снова нанесу удар по Ирану, если выяснится, что у Ирана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания бомбы", – сказал он.

Кроме того, президент США обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что тот - человек глубокой веры и должен говорить правду.

"Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал", - сказал Трамп.э

Официальные лица Тегерана признали, что удары Израиля и США нанесли "обширный и серьезный" ущерб ядерным объектам Ирана.

Между тем западные СМИ пишут, что Иран мог сохранить другие секретные ядерные объекты, которые не подверглись американским авиаударам на выходных.