Иран решил оперативно купить китайские истребители J-10C. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на иранскую газету Khorasan.

Переговоры с Пекином о поставке до 150 истребителей буксовали почти 20 лет из-за оплаты - у Ирана был острый дефицит иностранной валюты, а Китай не хотел брать нефтью и газом. Затем масштаб сделки снизился до 36 самолетов. Но 24 июня США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций.

Теперь, когда в ходе недавней войны превосходство Израиля в небе стало очевидным, Тегеран решил как можно быстрее оснастить свои ВВС новыми самолетами. По данным Military Balance за 2025 год, ВВС Ирана до войны с Израилем имели до 150 исправных истребителей. Подавляющее большинство из них - это устаревшие модели американского производства. Также на вооружении сохраняется до 18 МиГ-29А/УБ (поставленных в конце 1980-х - начале 1990-х годов), однако большинство из них утратило боеспособность из-за отсутствия запчастей и сложности обслуживания.

По мнению эксперта, J-10C может решить эту задачу за счет дешевизны и доступности по сравнению с российскими МиГ-35 и Су-35, которые ранее планировали закупить иранцы.

Мы уже писали, что китайские истребители J-10C могут вызвать интерес у покупателей, потому что впервые в истории подтвердили свои характеристики в реальной воздушной дуэли во время трехдневной войны между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.

Накануне в Пекине прошла встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В это объединение, в частности, входят Россия, Китай и Иран.

При этом во время 12-дневной войны с Израилем СМИ писали, Китай уже отправил в Иран транспортные самолёты. Какой груз они привезли, неизвестно.