Сегодня, 25 июня, в Пекине прошла встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В это объединение, в частности, входят Россия, Китай и Иран. То есть министры обороны всех этих стран сейчас находятся в столице Китая.

Ранее СМИ предполагали, что Китай осуществлял поставки оружия Ирану после нападения Израиля.

Также, очевидно, что Иран сейчас заинтересован в быстром восстановлении своей системы ПВО и ракетной программы, в чем ему может помочь Китай.

Пакистанские СМИ пишут, что Иран ведет переговоры с Китаем о закупке китайских боевых самолётов, хорошо показавших себя во время недавнего конфликта Пакистана с Индией.

Напомним, ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.

О том, что значит прекращение огня на Ближнем Востоке для мира и Украины, мы подробно писали в отдельном материале.

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