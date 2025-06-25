Сразу после атаки Ирана в Пекине встретились министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества
Сегодня, 25 июня, в Пекине прошла встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В это объединение, в частности, входят Россия, Китай и Иран. То есть министры обороны всех этих стран сейчас находятся в столице Китая.
Ранее СМИ предполагали, что Китай осуществлял поставки оружия Ирану после нападения Израиля.
Также, очевидно, что Иран сейчас заинтересован в быстром восстановлении своей системы ПВО и ракетной программы, в чем ему может помочь Китай.
Пакистанские СМИ пишут, что Иран ведет переговоры с Китаем о закупке китайских боевых самолётов, хорошо показавших себя во время недавнего конфликта Пакистана с Индией.
Напомним, ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.
О том, что значит прекращение огня на Ближнем Востоке для мира и Украины, мы подробно писали в отдельном материале.
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