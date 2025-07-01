Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада усилить экономическое давление на Москву.

Соответствующее заявление прозвучало в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

"Если давление ещё увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то другом, кроме фронта и ненависти к соседям. У нас есть чёткая информация: санкции для России действительно болезненные", – пояснил Зеленский.

Напомним, к настоящему времени Евросоюз не смог принять новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии и Словакии.

Также президент ждёт результатов расследования обстоятельств российского удара по населённому пункту Гуляйполе, во время которого погибли военнослужащие 110-й ОМБр, включая её командира полковника ВСУ Захаревича.

"К сожалению, есть потери – и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается расследование обстоятельств этого удара – жду доклада. Всем, кто был ранен – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены", – сообщил Зеленский.

Война в Украине продолжается 1224-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный обозреватель Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Российские военные паблики также заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. Украинское командование заявило, что с высот Каменского у противника откроется возможность вести огонь из ствольной артиллерии по застройке областного центра.

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