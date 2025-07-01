Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом он сообщал в своем телеграм-канале.

Зеленский напомнил, что соглашение было подписано недавно между Украиной и Советом Европы и теперь должно быть "оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала".

"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов для полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно. Ожидаю и скорого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института", - написал Зеленский.

Он рассчитывает на запуск трибунала уже в этом году.

Над созданием этого трибунала Европарламент вел работу с начала 2023 года. Тогда он проголосовал за образование международного трибунала для высшего руководства РФ.

В мае министры иностранных дел стран ЕС собирались во Львове для создания специального трибунала.