Организация, отслеживавшая военные преступления РФ в войне с Украиной, прекращает свою работу.

Сообщает американский телеканал CNN.

В организации заявили, что с 1 июля увольняют весь персонал по всей Украине. Ранее её финансово поддерживал Госдеп США.

В этом году финансирование инициативы было приостановлено в рамках сокращения расходов департаментом эффективности американского правительства (DOGE).

Ранее в Reuters писали, что США остановят финансирование расследований военных преступлений в Украине.

Война в Украине продолжается 1204-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июня 2025 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Также продвижение неприятеля зафиксировано в Запорожской области (район населённого пункта Малиновка).

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