"Независимая институция". Зеленский и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал с Советом Европы соглашение о создании Спецтрибунала по расследованию военных преступлений РФ во время вторжения в Украину.
Об этом сообщают украинские издания.
Заявляется, что в уставе Спецтрибунала он обозначен как "независимая институция". Юрисдикция создаваемого органа будет распространяться только на те страны, которые заявят о его признании.
Ранее мы рассказывали, что 9 мая министры иностранных дел стран ЕС собрались во Львове для создания специального трибунала, который будет заниматься агрессией России против Украины.
Над созданием этого трибунала Европарламент вел работу с начала 2023 года. Тогда он проголосовал за образование международного трибунала для высшего руководства РФ.
Напомним, европейские издания писали, что трибунал в Гааге не будет судить Владимира Путина, пока он остаётся президентом России.
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