Президент Украины Владимир Зеленский подписал с Советом Европы соглашение о создании Спецтрибунала по расследованию военных преступлений РФ во время вторжения в Украину.

Об этом сообщают украинские издания.

Заявляется, что в уставе Спецтрибунала он обозначен как "независимая институция". Юрисдикция создаваемого органа будет распространяться только на те страны, которые заявят о его признании.

Ранее мы рассказывали, что 9 мая министры иностранных дел стран ЕС собрались во Львове для создания специального трибунала, который будет заниматься агрессией России против Украины.

Над созданием этого трибунала Европарламент вел работу с начала 2023 года. Тогда он проголосовал за образование международного трибунала для высшего руководства РФ.

Напомним, европейские издания писали, что трибунал в Гааге не будет судить Владимира Путина, пока он остаётся президентом России.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play