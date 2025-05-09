В Люксембурге на следующей неделе будет официально запущен специальный трибунал для РФ за вторжение в Украину.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель после сегодняшнего подписания министрами ЕС соответствующей декларации во Львове.

По его словам, трибунал будет создан в рамках Совета Европы.

"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", - сказал Ксавье Беттель.

При этом в украинском МИД уточнили, что 13-14 мая на заседании комитета министров Совета Европы будет сделан "следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала".

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС собрались во Львове для создания специального трибунала, который будет заниматься агрессией России против Украины.

Над созданием этого трибунала Европарламент ведет работу с начала 2023 года. Тогда он проголосовал за образование международного трибунала для высшего руководства РФ.