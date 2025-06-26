Белый дом рекомендует Госдепартаменту закрыть программы по расследованию военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и два анонимных источника.

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Госдепартаменту США закрыть около двух десятков программ по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности в других странах, включая Украину, Сирию и Мьянму.

Административно-бюджетное управление ожидает от госсекретаря Марко Рубио и его помощников информации о том, какие программы заслуживают продолжения. Среди них могут оказаться программы работы в Ираке, Непале, Шри-Ланке и Гамбии. Источники говорят, что Рубио вряд ли будет выступать за продолжение многих программ. Однако он может привести доводы в пользу сохранения важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления в Украине.

Среди программ, которые могут закрыть в Украине, в материале названа Global Rights Compliance ("Глобальное соблюдение прав"), в рамках которой собирают доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, в том числе сексуального насилия и пыток. Еще одна - Legal Action Network ("Сеть юридических действий"), по которой предоставляется юридическая помощь в возбуждении дел против российских подозреваемых в военных преступлениях.

Госдеп должен предоставить свои доводы в пользу сохранения программ по военным преступлениям до 11 июля.

Ранее сегодня стало известно, что Пентагон объявил о сокращении расходов США на Украину.

В середине месяца западные СМИ писали, что США распускают организацию, которая следила за военными преступлениями России в Украине.