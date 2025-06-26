США сократили расходы на Украину в рамках фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году.

Об этом сообщила на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

"В частности, были сокращены два фонда: фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине", - заявили в министерстве обороны США.

Также в ведомстве сказали, что будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства.

Как мы писали, в середине июня палата представителей США отклонила поправку к проекту оборонного бюджета, в соответствии с которой Украине выделялось дополнительно 300 миллионов долларов. Председатель комитета палаты представителей по вопросам ассигнований Том Коул перед голосованием предостерегал, что увеличение финансирования для Украины чревато провалом оборонного бюджета.

Незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал безумием финансирование Украины при Джо Байдене.