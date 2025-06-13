Палата представителей США отклонила поправку к проекту оборонного бюджета, в соответствии с которой Украине выделялось дополнительно 300 миллионов долларов.

Об этомсообщает Breaking Defence.

Комитет палаты представителей по вопросам ассигнований одобрил оборонный бюджет США на 2026 финансовый год. Расходы США на оборону в 2026 году составят 832 миллиарда долларов, что соответствует оборонным расходам этого года. Их могут увеличить до 1 триллиона долларов за счет неиспользованных средств на другие цели.

США могут потратить 13 миллиардов долларов на противоракетную оборону и космические программы, связанные с противоракетным щитом "Золотой купол", 8,5 миллиардов долларов на 69 истребителей F-35 и 36,9 миллиардов долларов на судостроение.

При этом поправку к проекту бюджета, которая предусматривала увеличение помощи Украине на 300 миллионов долларов, законодатели на голосовании не поддержали.

Председатель комитета палаты представителей по вопросам ассигнований Том Коул перед голосованием предостерег, что увеличение финансирования для Украины чревато провалом оборонного бюджета, поскольку некоторые республиканцы начнут выступать против поправки.

"Я говорю это как человек, который последовательно поддерживает Украину. Я написал законопроект для самого большого пакета помощи, и мое мнение по этому поводу не изменилось, но политика является практической... Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит", - сказал Коул.

О том, что США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год на закупку нового вооружения для поставок Украине, на днях говорил Пит Хегсет.

А вице-президент США назвал безумием финансирование Украины при Джо Байдене.