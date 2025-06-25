НАТО обнародовало итоговое заявление саммита в Гааге, который начался вчера и завершается сегодня.

Документ появился на сайте организации.

Украина в нем упоминается лишь один раз: ей обещают военную помощь, но не членство в Альянсе. А Россия названа "долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности".

"Государства - члены Альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности Альянса, и для этого в процессе расчета оборонных расходов государств - членов Альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность", - говорится в декларации.

Страны НАТО обязались до 2035 года увеличить оборонные расходы до 5%, из которых 1,5% пойдут "на такие цели, как защита критической инфраструктуры Альянса, оборона сетей Альянса, обеспечение готовности и устойчивости гражданского общества, стимулирование инноваций и развитие оборонно-промышленной базы".

При этом генсек НАТО Марк Рютте уже после публикации декларации устно заявил, что путь Украины в НАТО необратим.

О том, что коммюнике саммита будет именно таким, вчера и сегодня писали западные издания. В публикациях сказано, что критику России из документа убрали по требованию президента США Дональда Трампа.

Вчера Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит и первым делом встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом.