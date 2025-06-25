В Сети появилось видео с лидерами стран Организации Североатлантического договора (НАТО) перед началом саммита Альянса.

Среди них стоит и президент Украины Владимир Зеленский, который заранее прибыл в Нидерланды.

В ролике можно заметить, что форма одежды стоящего рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимира Зеленского сильно отличается от костюмов лидеров государств, приехавших в Гаагу.

Отметим, что во время саммита НАТО президент Украины имел аудиенцию с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Король Нидерландов Виллем-Александр принял Зеленского во дворце Хейс-тен-Бос.

Именно между королем Нидерландов и президентом Турции Эрдоганом на видео можно заметить и Трампа, который в самом центре композиции, в то время как Зеленский стоит во втором ряду.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского на саммите НАТО в Гааге, поэтому он не приглашен на рабочие встречи.

"В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", – заявил венгерский премьер.

Он назвал отсутствие Зеленского на рабочих встречах признаком того, что "предыдущая глава закончилась".

Орбан также сказал, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не состоять ни в каком сообществе с Украиной – ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Напомним, Трамп допустил встречу с Зеленским на саммите НАТО и заявил, что надеется на сделку с Россией.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул недавний саммит стран G7 в Канаде, не встретившись с Зеленским.

Западные СМИ писали, что отмена встречи Трампа и Зеленского на саммите G7 стала болезненным сигналом для Киева.