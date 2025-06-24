Скажу ему: Ну, как дела? Трамп допустил первую встречу после похорон папы с Зеленским на саммите НАТО в Гааге
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа запланирована на среду.
Об этом сообщает издание Barron’s со ссылкой на агентство AFP.
Высокопоставленный источник в Офисе президента Украины сообщил агентству, что Зеленский и Трамп планируют встретиться в среду на полях саммита НАТО в Гааге.
Команды дорабатывают детали, сообщил источник AFP, добавив, что переговоры запланированы на "ранний полдень" в Нидерландах и будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Украины.
Между тем Трамп допустил встречу с Зеленским и заявил, что надеется на сделку с Россией.
Об этом глава Белого дома сообщил прессе на борту президентского самолета.
"Вы думаете, у вас получится встретиться с Зеленским?" – задал ему вопрос журналист.
"Наверное, да", – ответил президент США.
"Что вы ему скажете?" – спросил журналист.
"Скажу: "Ну как дела?" Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин мне позвонил. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", – ответил Трамп.
Напомним, последний раз Трамп и Зеленский встречались в апреле на похоронах папы римского Франциска.
Как сообщалось, Трамп досрочно покинул недавний саммит стран G7 в Канаде, не встретившись с Зеленским.
Западные СМИ писали, что отмена встречи Трампа и Зеленского на саммите G7 стала болезненным сигналом для Киева.