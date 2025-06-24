Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа запланирована на среду.

Об этом сообщает издание Barron’s со ссылкой на агентство AFP.

Высокопоставленный источник в Офисе президента Украины сообщил агентству, что Зеленский и Трамп планируют встретиться в среду на полях саммита НАТО в Гааге.

Команды дорабатывают детали, сообщил источник AFP, добавив, что переговоры запланированы на "ранний полдень" в Нидерландах и будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Украины.

Между тем Трамп допустил встречу с Зеленским и заявил, что надеется на сделку с Россией.

Об этом глава Белого дома сообщил прессе на борту президентского самолета.

"Вы думаете, у вас получится встретиться с Зеленским?" – задал ему вопрос журналист.

"Наверное, да", – ответил президент США.

"Что вы ему скажете?" – спросил журналист.

"Скажу: "Ну как дела?" Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Путин мне позвонил. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", – ответил Трамп.

Напомним, последний раз Трамп и Зеленский встречались в апреле на похоронах папы римского Франциска.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул недавний саммит стран G7 в Канаде, не встретившись с Зеленским.

Западные СМИ писали, что отмена встречи Трампа и Зеленского на саммите G7 стала болезненным сигналом для Киева.