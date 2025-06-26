Экономика Украины находится в критическом состоянии, она держится за счет внешних вливаний. Положение осложняется снижением интереса инвесторов к Украине.

Об этом пишет The Washington Post в материале с заголовком "Поскольку конца войне не видно, экономика Украины балансирует на грани".

В следующем году западная поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые, по словам Владимира Зеленского, необходимы Украине, сказали изданию украинские чиновники. По их словам, основное внимание теперь уделяется тому, чтобы просто "остаться на плаву".

"Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, и предполагалось, что оно может наступить где-то в середине 2025 года", — заявил газете высокопоставленный чиновник Офиса президента. Теперь, как он выразился, "положительное влияние на экономику" в этом году "больше не рассматривается", хотя надежды на 2026 год все еще есть.

Пик оптимизма у бизнеса по поводу инвестиций в восстановление Украины пришелся на время после инаугурации Дональда Трампа, но с тех пор оптимистические ожидания растаяли, поскольку глава Белого дома переключился на другие конфликты, а Россия усилила обстрелы.

Один из западных бизнесменов сказал, что заинтересованность в инвестировании Украины еще есть, но только после завершения боевых действий.

Напомним, в начале июня международное рейтинговое агентство S&P заявило о дефолте Украины по привязанным к ВВП ценным бумагам.

Вообще не Украине висит много кредитов, и новые кредиты уходят на выплаты процентов по старым.