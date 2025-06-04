Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings официально заявило о дефолте по ценным бумагам Украины, привязанным к ВВП - по ВВП-варрантам, в связи с чем опустило их рейтинг до дефолтного и не верит, что Украина рассчитается по этим бумагам в ближайшую декаду.

Об этом говорится в официальном заявлении S&P Global Ratings.

"Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов США по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором и составляющего 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы. В связи с этим мы понизили рейтинг выпуска ценных бумаг, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт). В то же время мы подтвердили наши рейтинги в иностранной валюте (FC) "SD/SD" (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте (LC) для Украины "CCC+/C". Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу в национальной валюте "CCC+" - стабильный", - говорится в заявлении.

Если бы не шла полномасштабная война, такая оценка рейтингового агентства могла бы нанести Украине серьезный урон - практически полностью закрыть доступ к международным рыночным заимствованиям. Однако украинские власти с февраля 2022 года и так перестали привлекать рыночные займы, и финансируют дефицит госбюджета исключительно в рамках международной финансовой помощи. Либо в форме льготных кредитов по нерыночным ставкам, либо в качестве безвозвратных грантов. О возврате на мировой рынок капитала можно будет говорить не раньше завершения войны и поствоенного восстановительного периода.

Напомним, накануне Украина официально отказалась от выплат владельцам привязанных к госдолгу ценных бумаг в установленный срок.

Ранее сообщалось, что МВФ прокредитует Украину на 500 миллионов долларов, но летом отдать фонду по старым долгам придется существенно больше.