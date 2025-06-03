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Украина официально подтвердила, что отказалась осуществить выплаты владельцам государственных деривативов (ВВП-варрантов) в установленный срок 2 июня.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство финансов Украины на Ирландской фондовой бирже.

Сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня, составляет 665,45 миллионов долларов.

"В то же время Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет действовать до завершения процесса их реструктуризации", – отметили в Минфине.

Варранты - это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые украинский Минфин ввел в 2015 году при министре Наталии Яресько. Фактически это налог на экономический рост, который страна обязана уплачивать кредиторам.

Ранее Украина заявила, что пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту (ВВП-варранты), после того, как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

Пропуск платежа фактически является дефолтом по данным облигациям.

Также сообщалось, что МВФ прокредитует Украину на 500 миллионов долларов, но летом отдать фонду по старым долгам придется существенно больше.

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