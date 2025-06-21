Германия, несмотря на поддержку Украины, входит в число стран, откуда в Россию продолжает поступать оборудование для военных нужд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в кратком интервью СМИ.

По словам верховного главнокомандующего, в таких поставках участвуют 13 немецких компаний. Всего, по данным Киева, для производства оружия Москва планирует закупить 860 дополнительных станков из разных государств.

Зеленский уточнил, что также зафиксированы поставки от 52-х китайских компаний, 15-ти – с Тайваня, восьми – из Чехии, шести – из Южной Кореи, трёх – из Японии, трёх – из Индии и одной – из США.

Киев передал информацию об этих поставщиках партнерам в ЕС и США с призывом ввести санкции.

Напомним, вчера Зеленский ввёл санкции против китайских компаний, поставляющих Москве товары для производства военных беспилотников.

В новых санкционных списках оказались 56 человек и 55 предприятий из РФ, Беларуси и КНР. Сообщается, что они причастны к производству и поставкам армии РФ дронов, а также комплектующих.

Напомним, на втором году российского вторжения появились сообщения, что фирма из ФРГ поставляет РФ станки для изготовления танковых снарядов.

Также в СМИ писали, что немецкая компания поставляла в РФ станки для производства снайперских винтовок в обход санкций.