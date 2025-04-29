Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), касающуюся расширения прав и возможностей женщин.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

"Сегодня утром я с гордостью завершил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в министерстве обороны... WPS - это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят", - написал Хегсет.

По его словам, эта инициатива бывшей администрации Джо Байдена "отягощает наших командиров и солдат, отвлекая их от нашей основной задачи: ведения войны".

Программа предполагает, что в принятии решений в сфере обороны, безопасности и мира должно учитываться мнение женщин. Несмотря на то, что ее ввели в Пентагоне при Байдене, программа основывается на одноименном законодательном акте, который был принят в первый срок президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что США требуют от европейских компаний отказаться от программ инклюзивности.

Также мы сообщали, что после прихода Трампа в Голливуде стали отказываться продвигать инклюзивность и ЛГБТ-повестку.