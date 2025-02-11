Компания The Walt Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Об этом сообщает портал Fox Business со ссылкой на письмо сотрудникам.

Компания с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который должен быть больше ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney.

Кроме того, по информации источников портала, будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами. Раньше перед показом предупреждали о наличии "неуважения или жестокого обращения с народами или культурой".

Закрывается инициатива, в рамках которой рассказывали истории "недопредставленных" категорий людей, в том числе ЛГБТ.

За последние недели от политики DEI отказались такие компании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

Напомним, Трамп подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия".

Также мы писали, что в США федеральных чиновников обязали доносить на сотрудников, обеспечивавших разнообразие и равенство.