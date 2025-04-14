После прихода к власти Дональда Трампа студии Голливуд начали отказываться от продвижения ЛГБТ-повестки инклюзивности, делая теперь ставку на семейные ценности.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

По данным издания, американские компании в сфере развлечений уже сокращают количество фильмов и сериалов с героями нетрадиционной сексуальной ориентации и все чаще обращаются к теме религии. Причиной такой перемены - указы Трампа, направленные против политики разнообразия и равноправия во всех секторах экономики. Также президент США поручил американскому агентству по регулированию телекоммуникаций Федеральной комиссии по связи (FCC) провести расследование в отношении Disney, обвинив студию в чрезмерном продвижении многообразия. Кроме того, расследование было инициировано и в отношении Comcast, материнской компании NBCUniversal.

Студии Paramount и Warner Bros. Discovery, "почувствовав ветер перемен", начали менять политику, Disney отказалась добавлять в мультфильм "Выиграй или проиграй" транс-персонажа, а на сервисах Netflix и Amazon состоялись премьеры успешных сериалов на основе библейских сюжетов. Ещё Amazon решил перезапустить реалити-шоу The Apprentice о Трампе и вскоре представит документальный фильм о его супруге Мелании.

Газета добавила, что Голливуд поддерживает демократов и либеральные ценности, но вынужден приспосабливаться к политике Трампа. Вдобавок крупнейшими заказчиками Фабрики грез становятся такие технологические гиганты, как Amazon и Apple, сотрудники и руководство которых разделяют взгляды американского президента.

Еще в феврале пресса писала, что компания Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также сообщалось, что с приходом новой администрации в США федеральных чиновников обязали доносить на сотрудников, обеспечивавших разнообразие и равенство.