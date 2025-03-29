Соединённые Штаты требуют от европейских компаний отказаться от программ гендерного разнообразия.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Так, Белый дом направил письма нескольким крупным европейским компаниям с требованием соблюдать указ президента США Дональда Трампа, запрещающий инициативы в области гендерного многообразия, равенства и инклюзивности. Запрет распространяется на иностранные фирмы, если они являются поставщиками или подрядчиками американского правительства.

Речь идёт о предприятиях, работающих в авиационно-оборонной промышленности, консалтинге и инфраструктурных проектах. Письма рассылали сотрудники посольства США во Франции, Бельгии и странах Восточной Европы. К листу с обращением был приложен список вопросов для оценки соответствия подрядчиков требованиям правительства США в этой сфере.

Один из руководителей французского банковского сектора признался Financial Times, что был "шокирован" таким требованием Вашингтона и назвал его "абсурдным". Минфин Франции выразил обеспокоенность ситуацией. Согласно информации FT, ряд компаний пока предпочли не реагировать на требования администрации США.

Ранее в The New York Times писали, что Цукерберг сворачивает политику гендерного разнообразия в компании Meta.

Напомним, голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон призвал запретить символику ЛГБТ и в американских школах.